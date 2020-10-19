Niğde'de 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Niğde'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Niğde Muhtarlar Derneği Başkanı Bahtiyar Yamaner, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Yamaner, yaptığı konuşmada, muhtarın halk ile devlet arasında köprü olduğunu söyledi.

Yeni bir köy ve mahalle kanuna ihtiyaç duyulduğunu belirten Yamaner, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde çok değerli muhtar arkadaşlarımız sağlıklarını riske atarak büyük bir fedakarlık örneği göstererek çalışıyor. Birçok arkadaşlarımız da bu hastalığa yakalandı ve sıkıntılı süreçten sonra hastalığı atlattı. Ben özellikle bu kutsal görevi yaparken bu hastalığa yakalanan ve vefat eden değerli muhtar arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."