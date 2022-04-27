Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi

27.04.2022 14:58
Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 2,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 2,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta, 2,5 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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