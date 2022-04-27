Niğde'de 2,5 milyon boş makaron ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de bir kamyonda, gümrük kaçağı 2,5 milyon boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilirken sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu.

Araçta, 2,5 milyon boş makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.