Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi - Son Dakika

Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 28-30 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören 2 bin öğrenci kentteki sinemada filmi izledi.

Etkinlikle gençlerin milli bilincinin ve devlete bağlılıklarının artırılması hedefleniyor.