Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi - Son Dakika
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Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi

04.04.2022 16:56
Niğde'de 2 bin öğrenci "Malazgirt 1071" filmini izledi

Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.

Niğde'de 3 günde yaklaşık 2 bin öğrenci, "Malazgirt 1071" filmini sinemada izledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğünce 28-30 Mart tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı liselerde öğrenim gören 2 bin öğrenci kentteki sinemada filmi izledi.

Etkinlikle gençlerin milli bilincinin ve devlete bağlılıklarının artırılması hedefleniyor.

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milli eğitim bakanlığı, Malazgirt, 30 Mart, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 2 bin öğrenci 'Malazgirt 1071' filmini izledi - Son Dakika


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