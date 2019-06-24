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Niğde'de 2 FETÖ Şüphelisi yakalandı

59 dakika önce

Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki şüpheli yakalandı.

Niğde'de 2 FETÖ Şüphelisi yakalandı, System.String[]
Niğde'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında iki şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak çalışan H.K'yı Bor ilçesinde kaldığı evde gözaltına aldı. Kardeşi adına kayıtlı GSM hattı üzerinden ByLock programı kullandığı tespit edilen H.K'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Haldun Halil Olcay, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu Niğde'de yakalandı.

Gözaltına alınan meslekten ihraç edilen subay Olcay, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:07 Kaynak: İHA
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