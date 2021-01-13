Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de iş yerinden ve bir evden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aktaş beldesindeki bir iş yerinden yaklaşık 80 bin liralık bakır kablo ve Gümüşler beldesindeki bir villadan el dokuması 4 halının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Şüphelilerin olaydan sonra çalıntı bir araçla kaçtığını belirleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettikleri Ş.K. ve K.E'yi evlerinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.