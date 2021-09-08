Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Niğde'de motosiklet hırsızlığı yapan iki şüpheli, çaldıkları araçlarla yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde 2 ayrı adresten motosiklet çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 şüpheliyi çalınan motosikletlerle yakaladı.
Motosikletleri sahiplerine teslim eden ekipler, şüpheliler hakkında işlem başlattı.
Kaynak: AA
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