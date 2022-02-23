Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

23.02.2022 17:17
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de 8 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı.

Niğde'de 8 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iş yeri ve ikametten yapılan 8 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Ekipler, olayları gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ve Ö.Ü'yü gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 94 kişi yakalandı Aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 94 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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