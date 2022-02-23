Niğde'de 8 faili meçhul hırsızlık olayının şüphelileri gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde iş yeri ve ikametten yapılan 8 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.
Ekipler, olayları gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ve Ö.Ü'yü gözaltına aldı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika