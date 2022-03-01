Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

01.03.2022 14:53
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

Niğde'de meydana gelen 5 hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı tarihlerde yapılan 4 otomobilden akü ve bir iş yerinden hırsızlık olaylarının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri şüpheliler Ü.Ü.Y. ve U.Y'yi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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