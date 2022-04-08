Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

08.04.2022 15:00
Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilburç köyünde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika
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