Niğde'de 2 hırsızlık şüphelisinden biri tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Yeşilburç köyünde bir evde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.
Kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, operasyonla yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kaynak: AA
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