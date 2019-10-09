Son Dakika Haberleri: Niğde'de 2.kattan düşen boyacı ağır yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 2.kattan düşen boyacı ağır yaralandı

Niğde'de 2.kattan düşen boyacı ağır yaralandı

1 saat önce

Niğde'de dengesini kaybederek 2. kattan düşen boya işçisi ağır yaralandı.

Niğde'de 2.kattan düşen boyacı ağır yaralandı, System.String[]

Niğde'de dengesini kaybederek 2. kattan düşen boya işçisi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çiftlik İlçesinde bir inşaatta boya yapan T.A. (42) dengesini kaybederek 2. kattan aşağı düştü. T.A.'nın düştüğünü farkeden diğer işçi arkadaşları hemen 112 acil servis ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boyacı T.A.'yı Çiftlik Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Hastanede tedavisi süren boyacının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Çiftlik, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:56 Kaynak: İHA
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