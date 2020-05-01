Niğde'de 2 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda, 2 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, kent merkezindeki uygulamada, yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Şahısların üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada 800 uyuşturucu hap, 75 gram, esrar ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 150 lira para ele geçirildi.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE