Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

17.03.2022 13:23
Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de gümrük kaçağı 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Niğde'de gümrük kaçağı 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.

Araçlardaki aramada, 2 milyon 900 bin kaçak makaron bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 2 milyon 900 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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