Niğde'de 20 bin paket kaçak makaron ele geçirildi - Son Dakika

Niğde polisi tarafından düzenlenen operasyonda 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana-Niğde otoyolu Güney Gişelerinde yapılan denetimlerde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Ekipler kamyon kasası içerisinde yaptıkları aramada 20 bin paket gümrük kaçağı makaron ele geçirdi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.T gözaltına alındı. - NİĞDE