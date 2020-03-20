Niğde'de 20 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.



Kar kalınlığının 30 santimi bulduğu kentte, Niğde- Çiftlik kara yolunun bazı bölümleri ile 20 köy ve mahallede ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE