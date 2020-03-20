Niğde'de 20 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Niğde'de 20 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor
6 saat önce
Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Dün akşamdan itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Niğde Belediyesi ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.
Kar kalınlığının 30 santimi bulduğu kentte, Niğde- Çiftlik kara yolunun bazı bölümleri ile 20 köy ve mahallede ulaşım sağlanamıyor. Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: New York'da zorunlu hizmetler dışındaki tüm faaliyetler durduruldu Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı İstanbullular 'evde kal' çağrısına uymadı! Belgrad Ormanı'na akın ettiler Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu