Son Dakika Haberleri: Niğde'de 2018'de 86 Kişi Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı

Niğde'de 2018'de 86 Kişi Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı

1 saat önce

Niğde'de 2018'de uyuşturucu ticareti suçundan 86 kişi tutuklandı.

Niğde'de 2018'de 86 Kişi Uyuşturucu Satmaktan Tutuklandı, System.String[]
Niğde'de 2018'de uyuşturucu ticareti suçundan 86 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2018'de Niğde'nin uyuşturucuyla mücadelede 24 il arasında 3'üncü sırada yer aldığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Cebeloğlu, "Uyuşturucuyla mücadelede 2018'de 431 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapan 160 kişiden 86'sı tutuklandı. Operasyonlarda 84 kilo eroin, 6 bin 590 gram esrar, 939 uyuşturucu hap, 517 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Niğde, Güncel
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