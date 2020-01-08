Niğde'de 2019'da 321 bin kişinin GBT'si yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 2019'da 321 bin kişinin GBT'si yapıldı - Son Dakika

Niğde'de 2019'da 321 bin kişinin GBT'si yapıldı

6 saat önce

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 321 bin 504 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Niğde'de 2019'da 321 bin kişinin GBT'si yapıldı, System.String[]

Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçen yıl 321 bin 504 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, yazılı açıklamasında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, vatandaşların huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için suç ve suç şüphelileriyle kesintisiz mücadele ettiğine dikkati çekti.

Niğdeli vatandaşların kolluk kuvvetlerine büyük destek verdiğini vurgulayan Cebeloğlu, bu desteğin kendilerine güç verdiğini, suçla mücadelede önemli bir başarı sağlandığını aktardı.

Cebeloğlu, polis teşkilatının, güvenlik hizmetlerini yerine getirirken yasalardan aldığı yetkiyle milletinin emrinde, şeffaf ve hesap veren bir anlayışla hareket ettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"2019 yılında, asayiş olayları kapsamında 321 bin 504 kişi kontrol edildi, 8 bin 896 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Yakalama kararı bulunan 1020 kişi gözaltına alındı, bunlardan 398'i cezaevine teslim edildi. 478 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, 13 şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı. 321 yetişkin kayıp şahıstan 314'ü bulundu, 7 şahsın bulunmasına dönük çalışmalar devam etmektedir. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında yakalanan 118 kişi'den 21'i tutuklandı. Organize suç örgütleriyle mücadelede kapsamında 14 şüpheli tutuklandı."

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 485 şüphelinin yakalandığını aktaran Cebeloğlu, 1726 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 1 kilo 341 gram sentetik uyuşturucu, 10 kilogram esrar ele geçirildiğini ifade etti.

Cebeloğlu, trafik güvenliğinin sağlanması için, 309 bin 314 aracın kontrol edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"1806 araç trafikten men edildi, 806 sürücünün ehliyetine el konuldu, 850 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 147 sürücüye drift ve makas atmaktan 21 bin 565 sürücüye aşırı hızdan trafik cezası uygulandı. 2020 yılında da suç ve suçla mücadelemiz kesintisiz bir şekilde kararlılıkla devam edecek. Özellikle uyuşturucu satıcıları ve organize suç örgütlerine ağır darbe indirilmeye devam edilecek."

Emniyet Müdürlüğü, Polis, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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