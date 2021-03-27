Niğde'de 205 projeye KOP desteği - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, 2011-2020 yılları arasında Niğde'de 205 proje için finansman sağladı.

KOP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bir dizi inceleme ve temaslarda bulunmak üzere Niğde'ye gelen KOP İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar'ı makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra Niğde Belediyesinde düzenlenen değerlendirme ve istişare toplantısında konuşan Şahin, katılımcılara KOP'un Niğde'de yürüttüğü projeler ve hibe destekleri hakkında bilgiler aktardı.

Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesi genelinde 2011 yılından bu yana toplam 1 milyar 265 milyon 430 bin lira tutarındaki önemli bir bütçeyi yönettiklerini belirten Şahin, tüm destekler arasında en büyük payı 956 milyon 760 bin lirayla tarım projelerinin aldığını ifade etti.

Niğde'nin KOP bölgesinin önemli illerinden olduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Niğde ilimiz KOP'un kuruluş kanununda yer alan ilk 4 ilden birisidir. Bu nedenle Niğde ilimizin çok sektörlü ve eşzamanlı kalkınması bizim için son derece önemli. 2011-2020 yılları arasında Niğde'ye 205 proje için 122 milyon 539 bin 332 lira hibe finansman desteği sağladık."

Toplantıya Vali Şimşek, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Ali Nebol katıldı.

Toplantıdan sonra KOP destekleriyle hayata geçirilen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen "Silisyum (Si) Saflaştırılma Araştırma Projesi" ile "UNİKOP Enerji Evi Projesi"ni yerinde inceleyen Şahin, Prof. Dr. Yüksel Kaplan ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seyhan'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Türkiye'nin önceliği olan güneş enerjisini, kumdan güneş paneline kadar tamamen yerli olarak üretilebilecek teknolojiye sahip olması gerektiğinin altını çizen Şahin, "Bu konuda yapılacak çalışmalarla enerji alanında dışa bağımlılığımız azaltılacak, yeni teknoloji ve endüstri alanlarının gelişmesine katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.