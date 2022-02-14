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Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı

14.02.2022 15:30
Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı

Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Niğde'de küçükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Niğde merkezde 22 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Çalınan küçükbaşlar metruk bir bağ evinde bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Z.D. ve Y.D, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Küçükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 22 küçükbaş hayvan çalan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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