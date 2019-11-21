Son Dakika Haberleri: Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalan hırsızları özel ekip yakaladı
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Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalan hırsızları özel ekip yakaladı

7 saat önce

Niğde'de farklı tarihlerde 240 küçükbaş hayvanı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de farklı tarihlerde 240 küçükbaş hayvanı çalan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde merkez ve ilçelerindeki hayvan hırsızlığı olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip oluşturuldu.

Ekipler olay yerlerinden elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucu 5 farklı hırsızlık olayının zanlılarının Z.D. (26) ve E.Ö. (32) olduğunu belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar sorgularında, Bor ilçesinde farklı tarihlerde 72, Niğde merkezde de 168 küçükbaş hayvanın çalınması olayını gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Aramalarda bulunan çalıntı hayvanların bir kısmı sahiplerine teslim edildi.

Niğde'de 240 küçükbaş hayvanı çalan hırsızları özel ekip yakaladı

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:49 Kaynak: AA
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