Niğde'de 248 Bin 579 Seçmen Oy Kullanacak

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde Niğde'de 248 bin 579 seçmen oy kullanacak.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde Niğde'de 248 bin 579 seçmen oy kullanacak.



24 Haziran 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimine göre seçmen sayısı 5 Bin 487 arttı.



24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde Niğde'de 243 Bin 92 seçmen oy kullanırken 31 Mart Pazar günün gerçekleştirilecek olan Yerel seçimlerde Niğde'de 850 sandıkta 248 bin 579 seçmen oy kullanacak olup bir önceki seçim ile bu seçim arasında 5 Bin 487 seçmen ilk defa sandığa gidecek.



31 Pazar günü yapılacak olan seçimlerde Niğde Merkezde 92 bin 492, Bor ilçe merkezinde 27 Bin 988, Ulukışla ilçe merkezinde 5 bin 192, Çiftlik İlçe merkezinde 3 bin 548, Çamardı ilçe merkezinde 2 Bin 795 ve Altunhisar ilçe merkezinde ise 2 bin 385 seçmen sandığa gidecek.



Fertek Mahalle oldu



Köy olarak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilli seçimine katılan Fertek Köyü 31 Mart'ta Niğde Belediyesi Başkanlığı için oy kullanılacak. Fertek Mahallesinde sandıkta bin 940 seçmen oy kullanacak. - NİĞDE

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