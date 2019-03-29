Son Dakika Haberleri: Niğde'de 248 Bin Seçmen Oy Kullanacak

Niğde'de 248 Bin Seçmen Oy Kullanacak

13 dakika önce

Niğde'de 248 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Niğde'de 248 Bin Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Niğde'de 248 bin 579 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

Niğde'de Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtar seçmek için 31 Mart Pazar günü 850 sandıkta oy kullanacak.

Niğde'de 248 bin 579 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Niğde'deki seçmen sayısı ise 21 bin 648 arttı.

Niğde'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre arttı. 2014'teki yerel seçimlerde 805 sandık kurulurken, bu seçimlerde sayı 850 olacak.

Niğde merkezde 144 bin 985 seçmen için 467 sandık kurulacak.

En fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Bor ilçesi. 43 bin 953 kayıtlı seçmenin bulunduğu Bor'da 157 sandıkta oy kullanılacak.

İkinci sırada 18 bin 977 seçmenle Çiftlik ve 18 bin 220 seçmenle Ulukışla ilçesi üçüncü sırada geliyor.

Çamardı ise 11 bin 194 kişiyle en az seçmenin sandığa gideceği ilçe olacak. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

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