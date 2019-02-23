Son Dakika Haberleri: Niğde'de 250 Kadına 'Amigurumi Bebek' Örmesini Öğretti

Niğde'de 250 Kadına 'Amigurumi Bebek' Örmesini Öğretti

1 saat önce

NİĞDE'de 2 yıl önce internetten, 'amigurumi bebek' örmesini öğrenen Zekiye Göktürk, kendini geliştirerek eğitmen oldu ve yaklaşık 250 kadına kurs verdi.

Niğde'de 250 Kadına 'Amigurumi Bebek' Örmesini Öğretti, System.String[]
NİĞDE'de 2 yıl önce internetten, 'amigurumi bebek' örmesini öğrenen Zekiye Göktürk, kendini geliştirerek eğitmen oldu ve yaklaşık 250 kadına kurs verdi. 3 çocuk annesi Zekiye Göktürk, amigurumi örmeye oğluna oyuncak kartal örerek başladığını kaydederek, "Bu işe oğluma bir oyuncak kartal örerek başladım. Eşim ilk gördüğü zaman 'Bu kartala elektrik çarpmış galiba' dedi ve beğenmedi. İnadına bu işin üzerine gittim ve şu anda 250'den fazla kursiyerim var. Hepsine örgü işini öğrettim. Şu anda evlerine ek gelir getirmek için bu işi yapıyorlar" dedi.

Amigurumi bebeklerin tamamen yün ve örme olması nedeniyle sağlıklı olduğunu söyleyen Göktürk şöyle devam etti:

"Piyasada satılan birçok oyuncak yerine organik doğal sağlıklı olan amigurumi oyuncakları ailelere tavsiye ediyorum. Çünkü yaptığımız oyuncakların hepsi sağlığa zararsız olan ipliklerden üretiliyor. Sevgiyle ilmek ilmek hayal dünyamıza göre şekil veriyoruz. Son zamanlarda ailelerimizde bu konuda bilinçlendi. Onlarda çocuklarını sağlıklı oyuncaklarla oynatmak istiyor. Yoğun talep var. Bazen siparişlere yetişemiyorum. Birlikte tamamladıktan sonra satışını yapıyoruz. 25 lira 300 lira arasında oyuncakların fiyatları değişiyor. Kişinin isteğine göre kişisel çalışmalar yapıyoruz." - Niğde

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:04 Kaynak: DHA

Göktürk, Niğde, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'de Çocukları Taşıyan Minibüs, 30 Metrelik Uçurumdan Aşağı Uçtu Kreşteki İhmal 2 Yaşındaki Çocuğu Hastanelik Etti

Karabük'te Zehirlenen 35 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Karabük'te Tavuklu-pilav Yiyen 33 Kişi Zehirlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:17:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 250 Kadına 'Amigurumi Bebek' Örmesini Öğretti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]