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Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
6 saat önce
Niğde'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Niğde'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda mobilya malzemesi içine gizlenmiş toplam 3 bin 250 paket farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi.
Araçtaki Suriye uyruklu S.A.A, H.E.Ş. ve H.E.İ. hakkında işlem yapıldı.
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