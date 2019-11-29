Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda mobilya malzemesi içine gizlenmiş toplam 3 bin 250 paket farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Araçtaki Suriye uyruklu S.A.A, H.E.Ş. ve H.E.İ. hakkında işlem yapıldı.