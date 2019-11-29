Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de bir kamyonette 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi, Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde yaptığı uygulama kapsamında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda mobilya malzemesi içine gizlenmiş toplam 3 bin 250 paket farklı markalarda kaçak sigara ele geçirildi.

Araçtaki Suriye uyruklu S.A.A, H.E.Ş. ve H.E.İ. hakkında işlem yapıldı.

Suriye, Adana, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Apartman sakini, tartıştığı kapıcıya kurşun yağdırdı! Olay anı kamerada
"Suriye'den çekileceğiz" diyen ABD, YPG/PKK ile ortak operasyonlara tekrar başladı Erkan Zengin, Adana Demirspor'da Etyen Mahçupyan, Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucular kurulunda yer alacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 23:48:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]