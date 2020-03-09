Niğde'de 3 bin 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 3 bin 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 3 bin 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında 3 bin 650 kg sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Niğde'de 3 bin 650 kilo kaçak tütün ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de bir kargo firmasına ait nakliye aracında 3 bin 650 kg sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi.


İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Jandarma Asayiş ekipleri kaçakçılık ile mücadele kapsamında Gaziantep'den İzmir'e gitmekte olan bir kargo firmasına ait nakliye aracında kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.


Ulukışla'da durdurulan araçta yapılan aramada üzerinde bandrol, hologram ve sevk irsaliyesi bulunmayan 3 bin 650 kg sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldı. - NİĞDE

İzmir, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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