Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı

24.05.2022 13:52
Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Niğde'de hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Pınarbaşı, Çukurbağ ve Kaynarca köylerinde meydana gelen 6 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 3 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden ikisi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri hakkında adli işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

İl Jandarma Komutanlığı, JASAT, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 3 hırsızlık şüphelisinden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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