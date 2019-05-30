Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
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Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

59 dakika önce

Niğde'de yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 3 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.

Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]
Niğde'de yolcu taşımacılığı yapan bir otobüste 3 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Niğde- Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde şehirler arası yolcu otobüslerinde uygulama yaptı.
Durdurulan bir otobüsün bagaj kısmına narkotik köpeği "Aron"un tepki vermesi üzerine ekipler, detaylı arama yaptı. Aron'un tepki verdiği valizde yapılan aramalarda 3 parça halinde 3 kilo 50 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan valizin sahibi A.C, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 02:52 Kaynak: AA
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