Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Niğde'de jandarma ekipleri hırdavat deposunda 3 kilo kubar esrar ele geçirdi.

Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de jandarma ekipleri hırdavat deposunda 3 kilo kubar esrar ele geçirdi.


Niğde İl Jandarma ekipleri merkeze bağlı Ağçaşar Köyünde E.G(37)'nin esrar sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler Narkotik köpeği Perma'nında katıldığı operasyonda evin hırdavat deposunda gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli E.G ise gözaltına alındı. - NİĞDE

Jandarma, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
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