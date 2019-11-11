Niğde'de 3 kilogram esrar ele geçirildi
7 saat önce
Niğde'de jandarma ekipleri hırdavat deposunda 3 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:03 Kaynak: İHA
Niğde'de jandarma ekipleri hırdavat deposunda 3 kilo kubar esrar ele geçirdi.
Niğde İl Jandarma ekipleri merkeze bağlı Ağçaşar Köyünde E.G(37)'nin esrar sattığı bilgisine ulaştı. Ekipler Narkotik köpeği Perma'nında katıldığı operasyonda evin hırdavat deposunda gizlenmiş 3 kilogram kubar esrar ele geçirdi. Şüpheli E.G ise gözaltına alındı. - NİĞDE
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