Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

Niğde'de 3 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi

2 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmomoksit gazından 1'i bebek 3 kişi zehirlendi.

Niğde'de 3 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi, System.String[]
Niğde'de sobadan sızan karbonmomoksit gazından 1'i bebek 3 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre Çiftlik İlçesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından A.G. (19), S.G. (25) ve 1 yaşındaki Z.G etkilendi. Yakınları tarafından Çiftlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan aile daha sonra Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Çiftlik, Niğde, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Vergi Daireleri Bugün 21.00'e Kadar Açık Olacak Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 17:02:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 Kişi Karbonmonoksit Gazından Zehirlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]