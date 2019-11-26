Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Niğde 'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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