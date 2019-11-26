Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
6 saat önce
Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Niğde Merkeze bağlı Ağşaçar Köyünde V. I.(65)E. I.(65), Ulukışla İlçesi'nden E.B. (39) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
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