Son Dakika Haberleri: Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
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Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Niğde'de 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Niğde'de farklı bölgelerde 3 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Niğde Merkeze bağlı Ağşaçar Köyünde V. I.(65)E. I.(65), Ulukışla İlçesi'nden E.B. (39) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.


Ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:21 Kaynak: İHA
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