Niğde'de 3'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

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Niğde'de 3'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi
6 saat önce
Niğde'de sobadan sızan karbon monoksit gazından 3'ü çocuk 7 kişi zehirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
Niğde'de sobadan sızan karbon monoksit gazından 3'ü çocuk 7 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik İlçesine bağlı Bozköy Beldesinde Nazlı D. (24), Hakan D. (29), 4 aylık Delin D., merkez Orhanlı Beldesinde Derya P. (32), Yaşar P. (33), Yusuf P. (7) ve Barış P. (9) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Her iki aile ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavileri devam eden 7 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE
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