Niğde'de, 22 Mayıs'ta, AK Parti 'nin Adana 'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 üniversite öğrencisi yaşamını yitirmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan şoför H.A, Konya 'da tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

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