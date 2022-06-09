Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika
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Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

09.06.2022 15:19
Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı

Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin yaşamını yitirdiği, 41 kişinin yaralandığı kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan sürücü H.A, Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Niğde'de, 22 Mayıs'ta, AK Parti'nin Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"nden dönen gençleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu, 3 üniversite öğrencisi yaşamını yitirmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralanan şoför H.A, Konya'da tedavi altına alınmıştı.

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Kaynak: AA

Selçuk Üniversitesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 3 üniversite öğrencisinin öldüğü kazayla ilgili otobüs şoförü tutuklandı - Son Dakika

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