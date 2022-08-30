Komandoların da katıldığı yürüyüşte, Niğde Belediyesi Mehter Takımı marşlar söyledi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevlileri, Büyük Zafer'in 100. yılı dolayısıyla 100 metrelik Türk bayrağı açtı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda fener alayı düzenlendi - Son Dakika

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