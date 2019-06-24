Son Dakika Haberleri: Niğde'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
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Niğde'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

34 dakika önce

Niğde'de bir evde 300 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Niğde'de 300 kök Hint keneviri ele geçirildi, System.String[]
Niğde'de bir evde 300 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Ağcaşar köyünde M.Ö'nün bağ evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin, eve düzenledikleri operasyonda 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Ele geçirilen kenevirler, ekipler tarafından imha edildi. Şüheli M.Ö, gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 05:26 Kaynak: AA
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