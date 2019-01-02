Son Dakika Haberleri: Niğde'de 34 Bin Kişiye 35,8 Milyon Lira Yardım Yapıldı

Niğde'de 34 Bin Kişiye 35,8 Milyon Lira Yardım Yapıldı

2 saat önce

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de 34 bin kişiye 35 milyon 881 bin lira yardım yapıldığını bildirdi.

Niğde'de 34 Bin Kişiye 35,8 Milyon Lira Yardım Yapıldı, System.String[]
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde'de 34 bin kişiye 35 milyon 881 bin lira yardım yapıldığını bildirdi.

Şimşek, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında düzenlenen yılın ilk toplantısında, vakfın amacının muhtaç durumdaki yetim, öksüz, fakir fukara ve kimsesizlere devletin yardım elini uzatmak olduğunu söyledi.

2018'de yapılan yardımları değerlendiren Şimşek, şunları kaydetti:

"Nakdi yardım olarak toplamda 26 bin 573 kişiye 12 milyon lira yardım gerçekleştirildi. 7 bin 500 haneye 15 bin ton kömür yardımı yapıldı. Bin 650 haneye giyim yardımları ulaştırıldı. Barınma yardımı olarak 5 hanenin evleri onarılmış olup 7 yeni ev yapıldı. Bunun yanında engelli, yaşlı, yardıma muhtaç asker ailelerine, eşi vefat etmiş dul kadınlara yardımlarımız da vardır. Genel sağlık sigortası işlemlerini de sosyal yardımlaşma vakfımız yürütüyor. Toplamda sosyal yardımlaşma vakfımız 34 bin 453 kişiye 35 milyon 881 bin 737 lira yardım yaptı. Bu yardımların yanında Niğde'de ikamet eden başta Suriyeli olmak üzere 3 bin 500 yabancı uyrukluya da yardım yapıldı."

Şimşek, yeni yılda da yardımların devam edeceğini sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:00 Kaynak: AA

Yılmaz Şimşek, Niğde, Güncel
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