Niğde'de 34 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Niğde'de yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:56 Kaynak: AA
'de yasa dışı yollardan yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Niğde- Adana
otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulaması sırasında bir minibüsü durdurdu.
Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları ve Adana'dan bindikleri tespit edilen Afganistan
ile Pakistan
uyruklu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Ulukışla
İlçe Polis Merkezi'ne götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Minibüs şoförü M.Ç, gözaltına alındı.
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