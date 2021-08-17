Niğde'de 344 bin 257 doz Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Niğde'de Valisi Yılmaz Şimşek, kentte 344 bin 257 doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı uygulandığını belirtti.

Vali Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Niğdeliler, ilimizde yapılan aşı sayısı 344 bin 257'ye ulaştı. 1. doz aşılanma oranı yüzde 64, 2. doz aşılama oranı ise yüzde 47 oldu. Yeni güncellemeyle nihayet yüzde 65,5 ile sarı renkli illerden olduk. Ay sonuna kadar inşallah mavi kategoriye gireriz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, aşının Kovid-19'a karşı en büyük güç olduğunu vurguladı.