Niğde
'de 39 Kıbrıs
Gazisine madalya verildi
Niğde'de 39 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü Salonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nda mücadele eden gaziler onuruna tören düzenledi. Törene Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, Niğde İl Jandarma
Komutanı Albay Garip Gümüş
, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar
, STK
temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ve Kıbrıs gazileri katıldı. Niğde Valisi Yılmaz
Şimşek törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs gazilerinin şanlı tarihin kahramanlıklarla dolu sayfalarından birisi olan Kıbrıs Barış harekatının canlı tanıkları olduğunu söyledi. Şimşek şunları dedi
Bilindiği üzere bundan yaklaşık 45 yıl önce yavru vatanımız Kıbrıs'ta soydaşlarımız, büyük bir saldırı, zulme ve haksızlığa maruz kalmışlardı. Kıbrıs Türkü'nün varlığı ve geleceği tehdit altındaydı. Fakat Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman olduğu gibi, Kıbrıs Barış Harekatında da büyük bir zafere imza atarak; soydaşlarımızı bu zulümden kurtardı, adaya barış ve huzur getirdi. İşte bugün burada bu zaferde büyük bir payı olan, canı pahasına yavru vatanımızın savunmasında yer alan siz kahraman gazilerimizin göstermiş olduğu kahramanlıklarının birer nişanesi olarak bu madalyaları takdim ediyorumö.
Konuşmanın ardından Vali Şimşek tarafından 39 Kıbrıs gazisine 'Milli Mücadele Madalyası ve Beratı' verildi.