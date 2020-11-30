Niğde'de 390 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 390 litre sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bor ilçesi Bahçeli beldesinde bir evde kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, eve düzenlediği operasyonda, 384 litre fermente şarap, 5,5 litre boğma rakı, 100 gram anason ve rakı yapımında kullanılan imbik sistemi ele geçirdi.
Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
- Kaynak: AA
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