Niğde'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2) - Son Dakika

GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRDİLER Niğde'nin Bor ilçesinde dün akşam meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Obruk Köyü'ndeki bazı kerpiç evler zarar gördü. Artçı sarsıntıların da meydana geldiği köyde AFAD ekipleri depremzedeler için kısa sürede 14 çadır kurdu. Evleri zarar gören vatandaşlar geceyi çadırlarda, araçlarında ve hasarsız evlerde geçirdi. Türk Kızılay ekipleri de ikram aracını depremzedelere açtı. Geceyi korku içerisinde uykusuz geçirdiklerini belirten depremzedeler, yardımlar nedeniyle teşekkür etti.