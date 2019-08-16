Son Dakika Haberleri: Niğde'de 4 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
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Niğde'de 4 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı

1 saat önce

Niğde'de hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Niğde'de 4 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı, System.String[]
Niğde'de hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V'yi yakaladı.
Tehdit, hakaret ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan V.V, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:57 Kaynak: AA
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