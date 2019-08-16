Niğde'de 4 ayrı suçtan aranan kişi yakalandı
1 saat önce
Niğde'de hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:57 Kaynak: AA
'de hakkında 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Niğde Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube ekipleri, 4 ayrı suçtan 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.V'yi yakaladı.
Tehdit, hakaret ve 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan V.V, emniyetteki işlemlerin ardından Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.
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