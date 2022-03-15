Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

15.03.2022 12:34
Niğde'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Niğde'de jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Niğde'de jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Kitreli köyünde meydana gelen otomobil hırsızlığıyla ilgili zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi, tespit ettiği 3 şüpheliyi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Aksaray'da bulunan araç, sahibine teslim edildi.

Öte yandan Gümüşler beldesi Hıdırlık mevkisinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili jandarma ekipleri, bir zanlıyı çalınan hurda malzemelerle yakaladı.

Şüpheli, nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çiftlik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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