Üye Girişi
Niğde'de 4 höyükten çıkarılan tarihi eserler müzede sergilenmeye başlandı - Son Dakika

Niğde'de 4 höyükten çıkarılan tarihi eserler müzede sergilenmeye başlandı

11.08.2021 16:46
Niğde'de 4 höyükten çıkarılan tarihi eserler müzede sergilenmeye başlandı, System.String[]

Niğde'de 4 höyükten bu yıl devam eden kazı çalışmalarında çıkarılan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait hayvan heykelleri ile tanrı ve tanrıça kabartmaları, müzede sergileniyor.

Niğde'de 4 höyükten bu yıl devam eden kazı çalışmalarında çıkarılan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait hayvan heykelleri ile tanrı ve tanrıça kabartmaları, müzede sergileniyor.

Kınık, Acem, Porsuk ve Tepebağları höyüklerinde devam eden kazı çalışmalarında bulunan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait Pers, Helenistlik ve Akhamenid dönemlerinin izlerini taşıyan çok sayıda boğa, doğan, şahin ve kartal gibi hayvan heykelleri ile tanrı ve tanrıça kabartmaları, müzede oluşturulan teşhir alanında sergilenmeye başlandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, müzede yaptığı açıklamada, Kınık Höyük'te kazı çalışmalarının 11 yıldır devam ettiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre Niğde'nin yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Şimşek, "Bu bölgede birçok uygarlık hüküm sürmüş ve bu medeniyetlerin izlerini Niğde'nin her köşesinde görüyoruz. Özellikle arkeolojik alanlar olarak görüyoruz. Bu arkeolojik alanların hepsinde kazı yapmak maddi bir güç istiyor, her alanda kazı yapamıyoruz. Şu anda ilimizde 5 alanda kazı çalışmaları devam ediyor, 2 alanda da yüzey araştırması yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Kınık Höyük'ün tarihe ışık tutması açısından çok önemli bir arkeolojik alan olduğuna dikkati çekerek, höyüğün yaklaşık 5 bin yıllık geçmişinin bulunduğunu dile getirdi.

Niğde Müzesinin her geçen gün zenginleştiğini vurgulayan Şimşek, "Geçtiğimiz yıllarda Göllüdağ'da ortaya çıkartılan ve Kayseri'de sergilenen 'çift aslan' heykelini müzemize kazandırmıştık. Yine geçtiğimiz aylarda Maden köyündeki 'maden yazıtı'nın replikasını yaptırarak sergilemeye başlamıştık. Niğde Müzesi her geçen gün yeni bir eser kazanıyor. Tüm vatandaşlarımızı müzemizi gezmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kınık Höyük Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso ise çıkardıkları eserlerin müzede sergilenmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kınık Höyük Kazı Başkan Yardımcısı Burak Yolaçan da çıkarılan eserler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, müzedeki yeni eserlerin teşhir edildiği bölüm ziyarete açıldı.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Müze Müdürü Yakup Ünlüler, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, kaymakamlar, kazı heyetleri ile davetliler katıldı.

Yılmaz Şimşek, Teşhir, Mevla, Niğde, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Niğde'de 4 höyükten çıkarılan tarihi eserler müzede sergilenmeye başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti 16:57 Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti Yurt dışından gelen turistler artık yurtlarda değil günlüğü 2 bin lirayı bulan otellerde karantinaya alınacak 16:39 Yurt dışından gelen turistler artık yurtlarda değil günlüğü 2 bin lirayı bulan otellerde karantinaya alınacak St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum 16:37 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! 16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı! Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı 16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı 15:49 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı
Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi 15:25 Tecrübeli oyuncu Ebru Cündübeyoğlu, samanlıkta verdiği pozlarla büyüledi Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara? 15:14 Türkiye'ye gelen Afgan mültecilere Prof. DR. Erşan Şen canlı yayında isyan etti: Bunlar kim, nasıl girebiliyorlar bu topraklara?

Son Dakika Haberleri
16:56 Yabancı uyruklu grup ile çıkan kavgada bıçaklanan 18 yaşındaki Emirhan hayatını kaybetti
16:56 Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi
16:55 Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak
16:38 Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli
16:36 St. Johnstone maçı öncesi Fatih Terim'den kritik toplantı: Baskılı, yakın ve kora kor bir oyun istiyorum
16:28 Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi
16:15 Acun Ilıcalı, Yetenek Sizsiniz Türkiye Jüri üyeliği için Meryem Uzerli ile anlaştı!
16:07 Premier Lig'de forma giymek isteyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü!
16:02 Merdivenle sınır duvarını aştıkları iddia edilen mültecilere ait görüntü 2018 yılına ait çıktı
15:48 Işın Karaca, öfkeden deliye döndü! Türkiye'de bulunan bir plajda Afganistan bayrağı asıldı
Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi Bakan Dönmez açıkladı! Orman yangınlarından etkilenenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi         
16:57
Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak Galatasaray'da yaprak dökümü! Yabancı futbolcu sayısını düşürmek için 8 isimle yollar ayrılacak         
16:55
Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli Antalya ve Muğla'da mücadele sürerken Burdur'dan da kötü haber geldi: Bu yangın tehlikeli         
16:39
Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi Karadeniz dehşeti yaşıyor! Haber alınamayan yerler var, bazı bölgelerde suyun yüksekliği 4 metreye geldi         
16:29
Premier Lig'de forma giymek isteyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü! Premier Lig'de forma giymek isteyen Ozan Tufan, teknik direktör Vitor Pereira'nın gözünden düştü!         
16:07
8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı 8 yaşındaki çocuk otel havuzunda boğularak can verdi, çaresiz annenin gözyaşları yürek parçaladı         
15:59
Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü Bomba dayak iddiası! Meltem Miraloğlu, 48 yaş büyük eşi tarafından hortumla dövüldü         
15:32
Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi! Fenerbahçe'nin yıldızsız yeni logosu TFF tarafından kabul edildi!         
15:25
Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak Son Dakika: Kamu işçisi 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %12, diğer 6 ay %5 artı enflasyon farkı alacak         
15:09
Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü Sel Kastamonu'na felaketi yaşattı! Bir ilçe adeta araba mezarlığına döndü         
15:04
Acil servise gelen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı Acil servise gelen alkollü şahıs, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla hastaneyi birbirine kattı         
14:22
Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış! Bu fakültenin yıldır öğrencisi yokmuş! Dekan ve personele yıllarca maaş yatmış!         
13:57
Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi Aile buluşmasında toplu ölüm! Tuz yerine gübre atılan yemeği yiyen 24 kişi yaşamını yitirdi         
13:19
Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi Şenay Forbes'in siyah mayolu pozuna ilk yorum oyuncu sevgilisi Hamza Yazıcı'dan geldi         
12:22
Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti Karadeniz felç oldu! Sağanak yağış Bartın, Sinop, Samsun, Kastamonu ve Karabük'te hayatı sele teslim etti         
11:57
Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen'den mültecilere çözüm önerisi: Suriye yönetimiyle masaya oturmak şart         
11:55
TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti TRT Müzik'te program yapan Muazzez Ersoy, yaşadığı mikrofon sorununa ''Mobbing yapılıyorsa anlaşmam feshedilsin'' sözleriyle resti çekti         
11:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2021 17:01:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de 4 höyükten çıkarılan tarihi eserler müzede sergilenmeye başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement