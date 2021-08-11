Niğde'de 4 höyükten çıkarılan tarihi eserler müzede sergilenmeye başlandı - Son Dakika

Niğde'de 4 höyükten bu yıl devam eden kazı çalışmalarında çıkarılan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait hayvan heykelleri ile tanrı ve tanrıça kabartmaları, müzede sergileniyor.

Kınık, Acem, Porsuk ve Tepebağları höyüklerinde devam eden kazı çalışmalarında bulunan milattan önce 5. ve 2. yüzyıllara ait Pers, Helenistlik ve Akhamenid dönemlerinin izlerini taşıyan çok sayıda boğa, doğan, şahin ve kartal gibi hayvan heykelleri ile tanrı ve tanrıça kabartmaları, müzede oluşturulan teşhir alanında sergilenmeye başlandı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, müzede yaptığı açıklamada, Kınık Höyük'te kazı çalışmalarının 11 yıldır devam ettiğini söyledi.

Yapılan araştırmalara göre Niğde'nin yaklaşık 10 bin yıllık tarihe sahip olduğunu belirten Şimşek, "Bu bölgede birçok uygarlık hüküm sürmüş ve bu medeniyetlerin izlerini Niğde'nin her köşesinde görüyoruz. Özellikle arkeolojik alanlar olarak görüyoruz. Bu arkeolojik alanların hepsinde kazı yapmak maddi bir güç istiyor, her alanda kazı yapamıyoruz. Şu anda ilimizde 5 alanda kazı çalışmaları devam ediyor, 2 alanda da yüzey araştırması yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Şimşek, Kınık Höyük'ün tarihe ışık tutması açısından çok önemli bir arkeolojik alan olduğuna dikkati çekerek, höyüğün yaklaşık 5 bin yıllık geçmişinin bulunduğunu dile getirdi.

Niğde Müzesinin her geçen gün zenginleştiğini vurgulayan Şimşek, "Geçtiğimiz yıllarda Göllüdağ'da ortaya çıkartılan ve Kayseri'de sergilenen 'çift aslan' heykelini müzemize kazandırmıştık. Yine geçtiğimiz aylarda Maden köyündeki 'maden yazıtı'nın replikasını yaptırarak sergilemeye başlamıştık. Niğde Müzesi her geçen gün yeni bir eser kazanıyor. Tüm vatandaşlarımızı müzemizi gezmeye davet ediyorum." diye konuştu.

Kınık Höyük Kazı Başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D'Alfonso ise çıkardıkları eserlerin müzede sergilenmesinin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kınık Höyük Kazı Başkan Yardımcısı Burak Yolaçan da çıkarılan eserler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, müzedeki yeni eserlerin teşhir edildiği bölüm ziyarete açıldı.

Törene, AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, Müze Müdürü Yakup Ünlüler, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, kaymakamlar, kazı heyetleri ile davetliler katıldı.