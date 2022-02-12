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Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

12.02.2022 16:05
Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

Niğde'de 4 katlı bir apartmanın 1. katında tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Niğde'de 4 katlı bir apartmanın 1. katında tüpten sızan gazdan meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

Merkez Efendibey Mahallesinde bulunan 4 katlı bir apartmanın 1. katında iddiaya göre C.A. ve K.Ö.'nün yemek yaptığı sırada mutfak tüpünden sızan gaz patladı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri; yaralanan C.A. ve K.Ö.'yü ambulansla Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Patlamadan dolayı dairenin kapı ve pencereleri parçalanırken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı
Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı
Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı
Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı
Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı

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Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 4 katlı binada patlama: 2 yaralı - Son Dakika
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