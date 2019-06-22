Son Dakika Haberleri: Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü
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Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü

9 dakika önce

Niğde'de, bir apartmanın 4'üncü katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Niğde'de 4. kattan düşen kız çocuğu öldü, System.String[]
Niğde'de, bir apartmanın 4'üncü katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çayır Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin penceresinden bakan 3 yaşındaki Yağmur Şahin, dengesini kaybederek düştü.
Çocuklarının düştüğünü fark eden aile, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Ağır yararlanan küçük çocuk, kaldırıldığı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:08 Kaynak: AA
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