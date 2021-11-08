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Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

08.11.2021 15:56
Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 4 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de bir kamyonda gümrük kaçağı 4 milyon 700 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.

Araçlarda yapılan aramada, 4 milyon 700 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Gözaltına alınan sürücüler N.Y. ve E.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi
Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Sigara, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de 4 milyon 700 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
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