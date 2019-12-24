Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi - Son Dakika

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi.

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi, System.String[]

Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından 4'ü çocuk 7 kişi zehirlendi.


Niğde'de dün akşam etkili olan rüzgar soba zehirlenmelerine neden oldu.


Merkeze bağlı Konaklı Kasabası'ndan Sakine E.(38), Vedat E. (37), Elif E.(10), Esma E.(4) ve Beyza E.(7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Yine merkezde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T.(43) ve Muhammed T.(13) hastanede tedavi altına alındı. Tedavi alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - NİĞDE

Konaklı, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:10 Kaynak: İHA
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