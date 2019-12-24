Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi - Son Dakika
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Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

6 saat önce

NİĞDE'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi, System.String[]

NİĞDE'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

?Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.

Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:06 Kaynak: DHA
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