Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi - Son Dakika

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

6 saat önce

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendiNiğde'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

Niğde'de gece saatlerinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sırasında sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4'ü çocuk, 7 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Merkeze bağlı Konaklı kasabasında aynı aileden Sakine E. (38), Vedat E. (37), Elif E. (10), Esma E. (4) ve Beyza E. (7) sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. 5 kişi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kent merkezinde de sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Melek T. (43) ile Muhammed T. (13) hastaneye başvurdu.

Her iki olayın ardından tedaviye alınan 7 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü
Sel sularına kapılan 11 yaşındaki çocuğun kurtarılma anı kamerada! Küçük çocuğu pitbull saldırısından kurtaran genç kahraman ilan edildi Sel sularına kapılan çocuk dehşet anını anlattı

Son Dakika Haberleri
20:36 Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
20:36 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı - Son Dakika
20:36 Irak'ta protestocuların talebi "yeni seçim yasası" meclisten geçti - Son Dakika
20:35 Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı - Son Dakika
20:34 Tufanbeyli ilçesindeki okullarda eğitime ara verildi - Son Dakika
20:08 Son dakika: Adana'da bir aracın sel sularına kapılmasının ardından kaybolan 2 kişi bulundu - Son Dakika
18:08 Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 20:36:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de 4'ü çocuk 7 kişi, sobadan zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]