Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
1 saat önce
Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur'dan acı haber geldi.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
'de apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur'dan acı haber geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Yağmur Ş. isimli çocuk düştü. Ağır yararlanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Küçük Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - NİĞDE
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