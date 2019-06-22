Son Dakika Haberleri: Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

1 saat önce

Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur'dan acı haber geldi.

Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Niğde'de apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki Yağmur'dan acı haber geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çayır Mahallesinde 6 katlı apartmanın 4'üncü katının penceresinden aşağı bakan 2 yaşındaki Yağmur Ş. isimli çocuk düştü. Ağır yararlanan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Küçük Yağmur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - NİĞDE
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 11:29 Kaynak: İHA
Niğde, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Berat Albayrak, aile fotoğrafı paylaştı Ücretsiz kartıyla midibüse binmeye çalışan engelli öğretmen, sürücü tarafından darp edildi Kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği şahsı bıçakla yaraladı Otomobil ortadan ikiye bölündü, 2 kişi feci şekilde öldü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 00:55:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]