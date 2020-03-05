Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

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Niğde'de 400 yıllık el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi
6 saat önce
NİĞDE'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:56 Kaynak: DHA
NİĞDE'de 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan Niğde'ye el yazması Kuran-ı Kerim getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce Altunhisar ilçesinde kontrol noktasında durdurulan yolcu otobüsü içerisinde yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kuran-ı Kerim'i ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen Kuran-ı Kerim ise Niğde Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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